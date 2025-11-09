Facultatea de Fizică organizează pe 22 noiembrie 2025 concursul „Augustin Maior”, prin care elevii pot intra direct la facultate, fără examen clasic, informează Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.

Elevii care obțin minimum 90 de puncte din 100 pot fi admiși cu media 10, în limita locurilor disponibile. Cei care obțin între 70 și 90 de puncte pot intra cu o medie de peste 9,50.

Înscrierea se face exclusiv online, se achită o taxă de 30 lei, facultatea precizând însă că cei care participă la concurs nu vor mai plăti taxa la înscrierea din vară.

Concursul se va desfășura la Facultatea de Fizică din Cluj-Napoca, dar și în Sfântu Gheorghe și Odorheiu Secuiesc, pentru a fi accesibil unui număr cât mai mare de elevi.

Organizatorii subliniază că un elev poate participa chiar de patru ori, alegând cel mai bun rezultat pentru admiterea finală.