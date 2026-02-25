Liderii țărilor G7, inclusiv Donald Trump, și-au afirmat „sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea integrității sale teritoriale și a dreptului său la existență”, într-un comunicat emis marți, notează „La Libre Belgique” (Belgia).

„Ne exprimăm sprijinul continuu pentru eforturile președintelui Trump de a atinge aceste obiective prin lansarea unui proces de pace și prin implicarea părților în discuții directe. Europa are un rol principal de jucat în acest proces, alături de alți parteneri”, au declarat șefii de stat și de guvern ai Statelor Unite, Franței, Regatului Unit, Germaniei, Italiei, Canadei și Japoniei.

Aceasta este prima declarație comună a G7 privind Ucraina la nivel de lideri de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, acum un an, se subliniază la Paris, care prezidează acest grup de țări în acest an.

Sursa: Rador Radio România