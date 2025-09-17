La granița cu Rusia, ministerul apărării din Lituania a lansat prima din cele nouă școli care vor fi înființate în întreaga țară și care vor învăța copii cu vârste de peste 10 ani și adulți cum să piloteze, să asambleze și să programeze drone.

„Este vorba despre construirea unor capacități militare defensive, pe care Lituania le ia foarte în serios, trăind în vecinătate cu Rusia și Belarus”, a declarat ministrul adjunct al apărării Tomas Godliauskas.

Copiii și alte persoane vor fi învățați să opereze drone de tip First Person View (FPV), quadcoptere și drone cu o singură aripă, a declarat profesorul Mindaugas Tamosaitis.

La școala din Taurage, la 20 km de enclava rusă Kaliningrad, copiii au exersat zboruri virtuale pe computere. La poligonul de antrenament, un băiat se antrena să piloteze o mini-dronă în sus și în jos, sub supravegherea profesorilor, și uneori o prăbușea pe podea. Copiii sunt entuziaști, a declarat profesorul lor.

Lituania, membră a NATO, a cerut alianței să își consolideze apărarea aeriană după ce, în vară, două drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul lituanian venind dinspre Belarus. Vinerea trecută, NATO a anunțat că intenționează să consolideze apărarea flancului estic al Europei, la două zile după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spațiul aerian, în prima acțiune cunoscută de acest fel a unui membru al alianței occidentale în timpul războiului Rusiei în Ucraina.

Sursa: Rador Radio România