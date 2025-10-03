Șeful statului a mai declarat că „dronele care încalcă teritoriile noastre reprezintă un risc important”, scrie „Le Figaro” (Franța).

Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse. Punct”, a declarat joi la Copenhaga președintele francez, Emmanuel Macron, după o serie de intruziuni ale dronelor în Europa în ultimele săptămâni.

„Este foarte important să transmitem un mesaj clar. Dronele care încalcă teritoriile noastre reprezintă un risc important. Pot fi distruse, punct”, a insistat el la un summit al șefilor de stat și de guvern.

