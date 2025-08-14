Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a vorbit la telefon marți cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a se pregăti summitul dintre președintele Donald Trump, și președintele Vladimir Putin, a declarat purtătoarea sa de cuvânt.

„Cele două părți și-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes”, a declarat Tammy Bruce (foto) reporterilor, subliniind că summitul are loc „la cererea” președintelui rus, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Cu puțin timp înainte, în timpul unei emisiuni de radio, secretarul de stat american a respins orice aluzie că summitul ar fi o recompensă pentru liderul rus, acuzat de crime de război în Ucraina.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți că întâlnirea a fost o „victorie personală” pentru liderul rus, subliniind în același timp că Ucraina a exclus orice retragere a forțelor sale din estul țării ca parte a unui posibil acord de pace.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că pentru președintele Trump o întâlnire nu este o concesie”, a spus Rubio, adăugând că președintele american trebuie să „se uite în ochii acestui om” pentru a lua o decizie.

„Președintele își spune: 'Trebuie să mă uit la tipul ăsta care stă în fața mea. Trebuie să-l văd față în față. Trebuie să-l aud. Trebuie să-l evaluez privindu-l'”, a spus el.

Sursa: Rador Radio România