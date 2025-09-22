Liga Nordului spune „un nu hotărât unei armate europene, unei datorii europene pentru a cumpăra arme, rachete și tancuri. Nu ne vom lăsa pradă setei de război a șefilor mărunți (...) pentru a ascunde dezastrele de acasă”, a declarat Matteo Salvini.

„Nu ne vom trimite niciodată copiii și nepoții să lupte în Ucraina”, a adăugat liderul Ligii Nordului. „Nu suntem în război cu nimeni”, a mai spus acesta, citat de „Il Corriere della Sera” (Italia).

Publicul prezent la Pontida l-a huiduit pe Emmanuel Macron, care - așa cum a declarat deputatul Ligii Nordului, Riccardo Molinari - „vrea să ne ducă la război”. „Suntem ferm legați de blocul occidental, însă lucrăm pentru pace, motiv pentru care susținem eforturile lui Trump, care, după trei ani de retorică belicoasă, caută o soluție la conflictul din Ucraina”, a declarat reprezentantul Ligii Nordului la mitingul partidului său. „Colegi din Liga Nordului, haideți să transmitem un mesaj aliaților noștri: considerăm că principala urgență de securitate se află pe străzile noastre, în interiorul granițelor noastre. Haideți să creștem numărul personalului care se ocupă de aplicarea legii, pentru a trăi in siguranță în orașele noastre”, a adăugat Molinari.

Sursa: Rador Radio România