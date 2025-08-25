O mega-antena construită în Kaliningrad ar putea deveni arma electronică a lui Putin împotriva NATO, capabilă să spioneze și să perturbe comunicațiile pe mii de kilometri, scrie „Il Messaggero” (Italia).

Războiul hibrid al Rusiei împotriva NATO își găsește un nou simbol în exclava Kaliningrad. Potrivit imaginilor satelitare analizate de cercetătorii de la Tochnyi.info, Moscova ridică o uriașă structură de tip CDAA, o rețea circulară de antene cu diametrul de 1,6 kilometri, capabilă să intercepteze semnale radio la o distanță de până la 7.400 de kilometri.

Construcția, amplasată într-o pădure izolată la doar 25 de kilometri de granița Poloniei, ridică semne de întrebare în rândul experților, care o văd drept un instrument strategic pentru supravegherea Alianței Atlantice și pentru comunicarea cu submarinele scufundate. Lucrările, începute în 2023, ar putea fi finalizate în următoarele luni.

Tensiunile din regiune cresc pe fondul intensificării actelor de sabotaj electronic. Din 2022, au fost raportate atacuri asupra cablurilor submarine și perturbări ale sistemelor GPS ale avioanelor și navelor comerciale. În iulie, un nou sistem de bruiaj a fost identificat la frontiera estonă, declanșând alerte în zona Mării Baltice.

Surse citate de publicația estoniană „Forte Delfi” și de disidentul rus Vladimir Osețkin susțin că baza de la Kaliningrad ar putea găzdui arma secretă numită Tobol, destinată să perturbe comunicațiile prin satelit, inclusiv rețeaua Starlink. Această evoluție întărește percepția că Rusia folosește războiul electronic pentru a submina stabilitatea Europei.

Sursa: Rador Radio România