Germania și Italia își extind cooperarea în apărare și economie: producție comună de drone, nave și sisteme antirachetă, plus mai multe exerciții militare. Acordul a fost semnat la Roma de Merz și Meloni, informează dpa (Germania).

Germania și Italia au semnat la Roma, vineri, un acord prin care își extind cooperarea în apărare și economie, inclusiv prin producție comună de armament și mai multe exerciții militare comune. Cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni au convenit să colaboreze la producția de drone, nave, sisteme subacvatice și apărare aeriană și antirachetă, dar și la dezvoltarea de capabilități de război electronic și sisteme de luptă aeriană.

Cei doi lideri au actualizat și un plan de acțiune (versiune revizuită a celui din 2023) care acoperă teme variate, de la securitate internă și migrație până la patrimoniu cultural. Textul notează că Berlinul caută relații mai strânse cu Roma într-un moment în care raporturile cu Franța sunt „ușor tensionate”, pe fondul blocajelor din proiectul FCAS (viitorul sistem european de luptă aeriană), amânat din cauza divergențelor privind împărțirea rolurilor între companiile Dassault, Airbus și Indra.

În plan european, Germania și Italia anunță propuneri pentru întărirea pieței unice, scurtarea procedurilor de aprobare și abrogarea unor reglementări, înaintea summitului UE pe competitivitate din 12 februarie. Contextul include și diferențe recente între Paris și restul UE pe tema acordului de liber schimb cu patru state sud-americane: Franța se opune, în timp ce Italia a susținut în final acordul după modificări menite să protejeze mai bine fermierii europeni.