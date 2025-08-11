Booking.com se confruntă cu un proces colectiv intentat de peste 10.000 de hoteluri europene, care susțin că în ultimii 20 de ani, mega-site-ul de cazare și-a folosit influența pentru a distorsiona piața în detrimentul lor.

Din cauza cererii mari, scrie „La Stampa” (Italia), Asociația Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor din Europa (HotReC), care reprezintă industria din UE și a înaintat procesul, a prelungit recent termenul limită pentru hotelierii care vor să se alăture procesului până la 29 august.

Procesul, care se așteaptă să fie unul dintre cele mai mari intentate vreodată în industria hotelieră europeană, este susținut și de 30 de asociații hoteliere din diferite țări.

HotReC susține că promisiunea „celui mai bun preț” de pe Booking.com a fost aplicată în detrimentul hotelurilor, care au fost supuse unei presiuni intense pentru a nu oferi camere la prețuri mai mici pe alte platforme, inclusiv pe propriile site-uri web.

Industria hotelieră susține că platforma cu sediul în Olanda a folosit clauzele și pentru a-i împiedica pe clienți să utilizeze serviciile sale pentru a găsi un hotel și apoi să rezerve direct la hotel, ocolind Booking.com.

Procesul, despre care experții spun că va fi o luptă dificilă, solicită daune pentru perioada 2004-2024, anul în care Booking.com a eliminat clauza privind cel mai bun preț pentru a se conforma Legii UE privind piețele digitale.

Sursa: Rador Radio România