Demisia vine după măsuri împotriva unor imigranți din Caraibe stabiliți de zeci de ani în Regatul Unit.

Guvernul May a intrat în vizorul Parlamentului și a fost intens criticat de Opoziția britanică din cauza unor taxe introdus pentru imigranții veniți din Caraibe acum câteva decenii. BBC notează că motivul demisiei este legat de faptul că specialiștii din minister aveau sarcină să deporteze imigranți din Caraibe. Dna ministru negase în Parlamentul britanic că ar fi existat aceste obiective în minister, însă, ulterior, a negat că ar avea cunoștință, în timp ce "The Guardian" a publicat un memo care demonstra contrariul.

Cei cunoscuţi sub denumirea generică de migranţi "Windrush" (după numele unei nave legate de primul val important de imigranţi din Caraibe din perioada postbelică) fuseseră solicitaţi de Regatul Unit să suplimenteze forţa de muncă, în perioada 1948-1971, potrivit AFP, citată de Agerpres.

După generații care s-au succedat în Regatul Unit, Guvernul May a considerat ilegală șederea lor Marea Britanie și acestora li s-au pretins anumite taxe. Recent, sub presiunea publică, Executivul condus de Theresa May și-a cerut scuze, printr-o scrisoare publică adresată comunității africane și din Caraibe, notează Reuters, citată de Agerpres.

Cu toate acestea, Rud și-a dat demisia, mai ales că presa a dezvăluit că departamentele specializate din ministerul de Interne aveau obiective privind numărul de imigranţi clandestini care trebuie expulzaţi. Amber Rudd nu a negat că avea cunoștință despre acestea, notează AFP, citată de Agerpres. O comisie parlamentară a acuzat-o că i-a indus în eroare pe deputaţi.

