Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni că modul în care a fost organizată externarea pacienților de la Spitalul Foișor "nu a fost deloc în regulă", dar acest lucru nu a fost decis nici de Ministerul Sănătății, nici de DSU.

"Ca simplu cetățean, am văzut și eu, la fel cum ați văzut și voi, că modul în care a fost organizată externarea pacienților în seara zilei de vineri nu a fost deloc în regulă (...) Mutarea pacienților nu a hotărât-o nici Ministerul Sănătății, nici DSU. Medicul curant spune dacă pacientul este transferat în altă unitate spitalicească sau este externat, totodată de comun acord, medic-pacient hotărăsc cum se face externarea. Am văzut acea imagine care ne-a șocat pe toți, în care un pacient este introdus în portbagajul unei mașini a aparținătorilor și am întrebat imediat ce se întâmplă și am înțeles ca medicul curant, împreună cu pacientul și cu familia pacientului, au hotărât, pentru că au aranjat mașina încât să poată fi transportat, de comun acord să facă acest lucru", a spus Bode, în fața MAI, citat de Agerpres.

El a precizat că externarea pacienților ar fi putut fi făcută cu ajutorul ambulanțelor și nu la modul în care s-a procedat.

"Putem discuta foarte mult de cauze - de ce s-a întârziat atât de mult, de ce doar după câteva ore după ce s-a semnat ordinul a venit și acceptul managerului - sunt multe lucruri de discutat, aici vorbim de cauze, dar efectul l-am văzut cu toții și așa ceva este inadmisibil să se mai întâmple. Era absolut la îndemâna celor care au realizat aceste externări să ia o ambulanță, să intre în curte, rând pe rând, câte o ambulanță pentru fiecare pacient și să fie externați", a arătat ministrul de Interne.

Lucian Bode a adăugat că, la momentul actual, toate cele 20 de paturi de terapie intensivă de la Spitalul Foișor sunt ocupate cu pacienți bolnavi de COVID-19.

"Ceea ce este foarte clar, astăzi avem toate cele 20 de paturi ATI de la Spitalul Foișor ocupate. Avem aproape toate cele 90 de paturi cu oxigen ocupate. Și ceea ce este foarte îmbucurător, că de la 1.531 de paturi ATI ocupate în weekend, numărul lor a scăzut undeva la 1.520, deci presiunea pe ATI scade, avem toate cele patru TIR-uri ATI în stare de funcționare și sunt distribuite la spitale, unde e nevoie, îl vom trimite și pe al cincilea la Piatra Neamț, în zilele următoare. Scopul nostru este să scădem presiunea pe ATI și să trecem de această perioadă", a mai spus Bode.