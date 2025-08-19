Dainius Žikavičius, consilierul președintelui Lituaniei, a declarat că țara sa va fi pregătită să trimită în Ucraina un număr de militari similar cu cel al desfășurărilor sale anterioare în cadrul misiunii de menținere a păcii NATO din Afganistan.

„Lituania a decis (să trimită trupe - n.r.). Cifrele exacte sunt în discuție - nu le voi dezvălui - dar trebuie să ne amintim de contribuția noastră în Afganistan și să ne îndreptăm într-o direcție similară” a explicat Žikavičius, citat de LRT și preluat de „Ukrinform” (Ucraina).

Lituania a trimis de obicei câteva sute de soldați în operațiunile de menținere a păcii din Afganistan. Consilierul a precizat că forțele care vor fi trimise în Ucraina vor ajuta și la instruirea militarilor ucraineni.

Comentariile lui Žikavičius au fost făcute după videoconferința „Coaliției celor dispuși”, la care a participat și președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. „Planificarea militară chiar avansează. Nu voi dezvălui, deocamdată, detalii. Dar, mai ales după declarația președintelui SUA, Donald Trump, că America va sprijini garanțiile de securitate, este un impuls foarte mare și acum trebuie să înțelegem cum va arăta acest lucru”. a mai afirmat Žikavičius.

„Vorbind despre Ucraina și garanții de securitate fiabile, trebuie să luăm în considerare cum să asigurăm securitatea în aer, pe uscat și pe mare”, a adăugat consilierul prezidențial lituanian.

Sursa: Rador Radio România