Moscova anunță că o navă ucraineană a fost scufundată la gura de vărsare a Dunării
actualizat:
333350447 © Kateryna Goncharenko | Dreamstime.com" title="Dronă navală militară | ID 333350447 © Kateryna Goncharenko | Dreamstime.com" />
Ministerul rus al Apărării a revendicat responsabilitatea pentru scufundarea unei nave de recunoaștere ucrainene la gura de vărsare a fluviului Dunărea, care se varsă în Marea Neagră, la granița dintre Ucraina și România, informează ANSA (Italia).
„Folosind o ambarcațiune cu motor de mare viteză, fără pilot”, se arată în buletinul zilnic al ministerului, postat pe canalul său Telegram, „nava de recunoaștere Simferopol a Marinei Ucrainene a fost lovită la gura de vărsare a fluviului Dunărea. În urma atacului, nava ucraineană s-a scufundat.”
Sursa: Rador Radio România
Comentarii