Ministerul rus al Apărării a revendicat responsabilitatea pentru scufundarea unei nave de recunoaștere ucrainene la gura de vărsare a fluviului Dunărea, care se varsă în Marea Neagră, la granița dintre Ucraina și România, informează ANSA (Italia).

„Folosind o ambarcațiune cu motor de mare viteză, fără pilot”, se arată în buletinul zilnic al ministerului, postat pe canalul său Telegram, „nava de recunoaștere Simferopol a Marinei Ucrainene a fost lovită la gura de vărsare a fluviului Dunărea. În urma atacului, nava ucraineană s-a scufundat.” Sursa: Rador Radio România