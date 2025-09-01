Președintele francez l-a comparat pe omologul său rus cu „un prădător” și „un căpcăun”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Diplomația rusă a denunțat vineri „insultele vulgare” și „depășirea limitelor decenței” de către președintele francez, Emmanuel Macron, care săptămâna trecută l-a numit pe Vladimir Putin „căpcăun” și „prădător”.

Aceste remarci „depășesc limitele nu doar ale rațiunii, ci și ale decenței, devenind insulte vulgare la adresa Rusiei și a poporului său”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agenția de știri de stat Ria Novosti.

Locatarul Palatului Elysée le-a cerut, de asemenea, europenilor „să nu fie naivi” în fața Rusiei, care va fi „pe termen lung o forță destabilizatoare”.

