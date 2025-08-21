Desfășurarea unui contingent militar în Ucraina este „inacceptabilă” pentru Moscova, anunță joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, în contextul în care sunt în curs negocieri pe tema garanțiilor de securitate, relatează AFP preluată de News.ro.

„O intervenție străină într-o parte a unui teritoriu ucrainean (...) va fi total inacceptabilă pentru Rusia”, declară șeful diplomației ruse în urma unei întâlniri, la Moscova, cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar.

Serghei Lavrov acuză Ucraina de faptuul că nu vrea o „rezolvare dreaptă și durabilă” a războiului declanșat de Moscova în februarie 2022, în contextul unei accelerări a unor eforturi dioplomatice, impulsionate de către președintele american Donald Trump.

„Regimul ucrainean și reprezentanții săi (...) arată foarte clar că nu sunt interesați de o rezolvare dreaptă și durabilă”, apreciază șeful diplomației ruse.