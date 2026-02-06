„Democrație coruptă de birocrație”, a scris Elon Musk pe platforma X, cu referire la Uniunea Europeană și comentând raportul intermediar publicat de Comitetul Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA, notează agenția ANSA (Italia).

Raportul intermediar este un document care examinează influența legilor și reglementărilor UE asupra libertății de exprimare în Statele Unite.

Textul, intitulat „Amenințarea cenzurii străine, partea a II-a: „Amenințarea cenzurii străine, partea a II-a: campania de decenii a Europei de cenzurare a internetului global și modul în care aceasta afectează libertatea de exprimare în SUA”, explorează „cum și în ce măsură legile, reglementările și hotărârile judecătorești străine obligă, sau influențează companiile să cenzureze libertatea de exprimare în Statele Unite”.

Mai exact, raportul american se concentrează pe DSA, care a intrat în vigoare în 2023. „Comisia Europeană a făcut presiuni asupra platformelor online pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, precum și a alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2024”, se arată în text.

