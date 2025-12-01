Congresul SUA investighează dezvăluirile care îl acuză pe secretarul apărării, Pete Hegseth, că ar fi ordonat executarea ocupanților unei nave suspectate de trafic de droguri, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Comisiile celor două camere ale Congresului SUA vor investiga acțiunile Pentagonului în urma rapoartelor conform cărora secretarul apărării, Pete Hegseth, a ordonat uciderea tuturor celor aflați la bordul unei nave suspectate că transporta droguri în Marea Caraibelor, potrivit „The Washington Post”.

Ziarul a dezvăluit vineri că Hegseth ar fi ordonat executarea a doi supraviețuitori ai unui atac anterior cu rachete asupra unei nave la începutul lunii septembrie. Surse având cunoștințe directe despre operațiune au depus mărturie sub acoperirea anonimatului.

Comisia pentru Apărare a Senatului anunțase deja vineri că va examina problema. Sâmbătă seara, Comisia pentru Apărare a Camerei Reprezentanților s-a alăturat și ea acestei inițiative. Ambele comisii, controlate de o majoritate republicană, au cerut explicații din partea Pentagonului.

Cazul este demn de remarcat deoarece, de la revenirea președintelui Donald Trump, Congresul a fost relativ reticent în a supraveghea acțiunile administrației sale.

