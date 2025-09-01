Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat duminică un atac al armatei împotriva purtătorului de cuvânt al aripii militare a Hamas, cunoscut sub numele de Abu Obeida, fără a putea spune deocamdată dacă acesta este mort sau viu.

Vorbind înaintea consiliului de miniștrii săptămânal, Netanyahu a declarat, conform unui comunicat al biroului său: „Am efectuat un atac împotriva purtătorului de cuvânt al Hamas (...) Abu Obeida. Sper că nu mai este printre noi, dar observ că nu există nimeni de partea Hamas care să clarifice această chestiune”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Cu o zi înainte, armata israeliană anunțase că „a lovit un terorist cheie Hamas în orașul Gaza”, fără a-i dezvălui identitatea, dar presa israeliană a relatat că este vorba de Abu Obeida.

Sursa: Rador Radio România