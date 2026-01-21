Mai mulți politicieni democrați au cerut ca președintele SUA, Donald Trump, să fie îndepărtat din funcție prin Amendamentul 25 din Constituție, invocând escaladarea declarațiilor și acțiunilor legate de Groenlanda.

Informațiile apar într-un articol publicat de „Newsweek” (SUA), care descrie reacțiile apărute în tabăra democrată și argumentele invocate în spațiul public.

Potrivit „Newsweek”, apelurile vizează în special Secțiunea 4 a Amendamentului 25, mecanism gândit pentru situații în care un președinte este considerat incapabil să-și exercite atribuțiile. Procedura presupune un pas inițial la nivelul executivului (vicepreședintele și o majoritate a Cabinetului), iar dacă președintele contestă, disputa poate ajunge în Congres, unde sunt necesare praguri ridicate pentru menținerea transferului de putere.

În paralel, articolul menționează și discuții despre impeachment, însă notează că, din punct de vedere politic, un astfel de demers este dificil de dus la capăt în actualul context.