Primăria Cluj-Napoca a anunțat că nu denunță, deocamdată, unilateral contractul pentru Centura Metropolitană, deși pe 24 februarie a expirat termenul anunțat inițial pentru clarificarea suspiciunilor de fraudă invocate în legătură cu licitația.

Municipalitatea spune că analizează în continuare documentele și va comunica public decizia legală „în cel mai scurt timp”.

Administrația locală a transmis că sunt evaluate inclusiv documentele primite recent de la liderul asocierii, Dimex-2000, și a reiterat că proiectul va continua: „centura metropolitană va fi realizată, indiferent de modul în care va fi soluționată această suspiciune de fraudă”, cu respectarea cadrului legal. Primăria mai precizează că nu a efectuat până acum nicio plată către asocierea câștigătoare.

Situația vizează asocierea formată din Dimex-2000 (lider), Hydrostroy AD și Integral Inženjering A.D. Laktasi, care trebuia să clarifice în 10 zile lucrătoare suspiciunile privind licitația. Liderul asocierii a cerut municipalității să nu denunțe unilateral contractul înaintea unei soluționări juridice, invocând prezumția de nevinovăție și riscul ca proiectul să fie blocat pentru până la trei ani.

În paralel, firma bosniacă Integral Inženjering a reclamat un posibil „furt de identitate” în procedura de achiziție, iar cazul este menționat ca fiind în atenția unor autorități de anchetă, inclusiv DNA și EPPO. Contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la Centura Metropolitană Cluj a fost semnat în mai 2025.