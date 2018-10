Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că PSD a trimis spre președintele Klaus Iohannis propunerea lui Nicolae Hurduc pentru a prelua conducerea Ministerului Cercetării.

"Am trimis deja către domnul președinte Iohannis propunerea. Așteptăm să vedem dacă va fi de acord. Are o carieră vastă, are foarte multe ucrări, este un om care a dovedit de-a lungul carierei sale mult profesionalism, un CV foarte bun, un bun comunicator, un om care este iplicat în absorbția fondurilor europene și acest lucru este foarte important pentru Ministerul Cercetării", a anunțat Viorica Dăncilă.

Potrivit Ziarul de Iași, Nicolae Hurduc decanul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) și este și membru al Organizaţiei Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN), fiind unul dintre cei trei reprezentanți ai României de acolo.