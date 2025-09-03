Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri cum vede vizita foștilor premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase în China, unde s-au fotografiat alături de dictatorii lumii, printre care Vladimir Putin și Xi Jinping.

"Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român", a spus Dan, după o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

El a adăugat că vizita nu nu afectează imaginea României, pentru că cei doi "sunt persoane fizice".

De asemenea, președintele Dan a spus că nu-și aduce aminte să fi primit invitație de a merge în China.

