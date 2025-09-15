Fundația Giorgio Armani va păstra proprietatea deplină asupra Giorgio Armani Spa, cu uzufruct acordat lui Pantaleo dell'Orco, cei trei nepoți ai designerului, și surorii sale, Rosanna, potrivit testamentului lui Armani, informează ANSA (Italia).

Documentul stabilește că partenerul de viață și mâna dreaptă a creatorului, Pantaleo dell'Orco, primește 40% din drepturile de vot în compania de modă, în timp ce Fundația va controla 30%. Nepoții Silvana Armani și Andrea Camerana primesc câte 15%, în timp ce Roberta Armani și Rosanna Armani primesc acțiuni fără drept de vot.

În ceea ce privește L’Immobiliare S.R.L., firma care administrează proprietățile imobiliare, aceasta revine surorii Rosanna și nepoților Silvana și Andrea Camerana, în timp ce uzufructul este lăsat lui Dell’Orco. El va beneficia, de asemenea, de folosința pe viață a clădirii din Via Borgonuovo, locuința milaneză a designerului, care va rămâne intactă din dorința expresă a lui Armani.

Testamentul prevede și împărțirea altor bunuri imobiliare și pachete de acțiuni, inclusiv în EssilorLuxottica, precum și reguli clare pentru viitoarea strategie a Fundației: menținerea eticii și integrității, promovarea unui stil simplu și elegant și accent pe inovație și excelență.

Sursa: Rador Radio România