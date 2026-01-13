Norvegia a anunțat luni că-i va oferi Ucrainei o finanțare de urgență de 340 de milioane de euro (397 de milioane de dolari) pentru a sprijini sectorul energetic și pentru a ajuta guvernul să mențină serviciile esențiale.

Potrivit „Reuters” (Mare Britanie), acesta este parte a unui pachet mai amplu de ajutor acordat în 2026 de statul nordic țării aflate în război.

Atacurile rusești țintesc de mult timp rețeaua energetică a Ucrainei și au devenit mai intense în ultimele luni, într-o perioadă rece specifică iernii.

Parlamentul norvegian a alocat la finalul anului trecut 85 de miliarde de coroane (8,45 miliarde de dolari) pentru sprijinirea Ucrainei, din care 70 de miliarde pentru sprijin militar, iar 15 pentru ajutor civil și umanitar.

Pachetul de sprijin civil a alocat 4,8 miliarde de coroane pentru securitate și aprovizionare cu energie, 4 miliarde pentru sprijin bugetar și reconstrucție și 3,5 miliarde pentru asistență umanitară, cu fonduri suplimentare destinate dezvoltării afacerilor, societății civile și reformelor de guvernanță, precum și sprijinului acordat Moldovei.

Țările europene susțin Ucraina în apărarea ei împotriva Rusiei, iar liderii UE au convenit recent acordarea unui credit de 90 de miliarde de euro.

Sursa: Rador Radio România