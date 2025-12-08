Ca răspuns la intensificarea activităților rusești în Nord, Norvegia comandă două submarine suplimentare și rachete cu rază lungă de acțiune, consolidându-și rolul de „ochi și urechi ai NATO”, notează „Le Figaro” (Franța).

Norvegia a anunțat vineri achiziția a două submarine germane suplimentare, precum și a unui pachet de rachete cu rază lungă de acțiune, măsuri menite să întărească descurajarea și supravegherea într-una dintre cele mai sensibile zone strategice ale NATO. Decizia vine în contextul unei activități tot mai intense a forțelor ruse în Atlanticul de Nord și Marea Barents.

Oslo comandase deja patru submarine de la producătorul german Thyssenkrupp Marine Systems, primul urmând să fie livrat în 2029. Noile achiziții sunt considerate de ministrul Apărării, Tore O. Sandvik, „absolut esențiale” pentru apărarea unei țări cu profil maritim pronunțat și aflată în vecinătatea directă a Rusiei. „Avem nevoie de o capacitate mai mare de a ne demonstra prezența, de a monitoriza și de a descuraja”, a subliniat acesta.

Costurile sunt substanțiale: guvernul norvegian propune o majorare bugetară de 46 de miliarde de coroane (3,9 miliarde de euro), explicând că prețurile au urcat din cauza scumpirii materiilor prime și a echipamentelor de apărare. Într-un comunicat separat, Ministerul Apărării a anunțat și achiziția de rachete cu rază lungă, în valoare de 19 miliarde de coroane.

Noile sisteme vor permite Norvegiei să lovească ținte aflate până la 500 de kilometri distanță, sporindu-i capacitatea de reacție într-o regiune în care Rusia și Norvegia împart atât o frontieră terestră de 198 km, cât și una maritimă în Marea Barents. Autoritățile de la Oslo consideră că investițiile sunt indispensabile pentru menținerea stabilității în Nordul Îndepărtat.

