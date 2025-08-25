Duminică, guvernul norvegian a anunțat că va contribui cu aproximativ 7 miliarde coroane norvegiene (€594 milioane) la finanțarea unor sisteme de apărare antiaeriană din Ucraina, scrie „The Irish Times” (Republica Irlanda).

„Împreună cu Germania, acum dorim să ne asigurăm că Ucraina primește o serie de sisteme solide de apărarea antiaeriană”, a subliniat într-o declarație premierul norvegian, Jonas Gahr.

„Germania și Norvegia colaborează strâns pentru a sprijini Ucraina în lupta sa pentru apărarea țării și pentru a proteja populația civilă împotriva atacurilor aeriene rusești".

Norvegia și Germania finanțează două sisteme de rachete de tip Patriot. În plus, Norvegia contribuie și la finanțarea unui radar antiaerian produs de compania germană Hensoldt și a unui sistem de apărare antiaeriană produs de Kongsberg.

Sursa: Rador Radio România