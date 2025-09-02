Germania și Statele Unite erau în cursă pentru furnizarea a cinci sau șase nave, un contract estimat la peste 8,5 miliarde de euro, scrie „Le Monde” (Franța).

Identice cu cele furnizate Marinei Regale, fregatele de tip 26, care au capacități antisubmarine, vor fi livrate Marinei Norvegiene începând cu 2030.

Norvegia a acceptat oferta britanică de a-i furniza viitoarele fregate, un nou eșec pentru francezul Naval Group, care fusese deja exclus în urmă cu câteva zile dintr-un mega-contract pentru submarine în Canada.

„Norvegia va achiziționa fregate britanice pentru apărarea noastră” în cadrul unui parteneriat strategic cu Regatul Unit, a anunțat duminică, 31 august, la o conferință de presă la Oslo, premierul norvegian Jonas Gahr Store.

Modelele britanice – criticate de unii din Norvegia pentru că au componente israeliene – și modelele franceze erau, în prealabil, considerate favorite.

Această decizie, care urmează să fie ratificată de Parlamentul norvegian, reprezintă o nouă dezamăgire pentru Naval Group, care a fost deja respins de Canada marți, 26 august, pentru un contract pentru 12 submarine.

