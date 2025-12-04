O explozie a vizat din nou conducta rusească de petrol „Drujba”, pe secțiunea Taganrog-Lipețk, în apropiere de Kazinskie Vîselki, potrivit surselor Agenției de presă RBC (Ucraina).

Atacul, petrecut în noaptea de 30 noiembrie - 1 decembrie, ar fi fost realizat cu explozibil detonat de la distanță.

Conducta de petrol „Drujba”, prin care Rusia continuă să aprovizioneze Ungaria și Slovacia, a fost ținta unui nou atac, relatează RBC Ucraina, citând surse din Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării. Explozia a avut loc pe tronsonul Taganrog-Lipețk, lângă satul Kazinskie Vîselki, și ar fi implicat explozibil cu detonare de la distanță și amestecuri inflamabile menite să amplifice arderea.

Martori locali au raportat un zgomot puternic și scântei luminoase în zona deflagrației. RBC amintește că infrastructura „Drujba” a fost atacată de mai multe ori în ultimele luni, ceea ce a dus anterior la suspendarea livrărilor de petrol către Ungaria și Slovacia.

În acest context, ministrul ungar de externe Péter Szijjártó a avertizat că Budapesta ar putea opri exporturile de energie electrică către Ucraina dacă atacurile continuă. Ulterior, după o pauză cauzată de loviturile ucrainene, Ungaria și Slovacia au reluat importurile de petrol rusesc prin „Drujba”.

