Nouă persoane au fost arestate în Italia într-un dosar de fraudă estimată la aproximativ 1,7 milioane de euro, comisă în dauna organizației Opera di Santa Maria del Fiore, care administrează celebrul Dom din Florența, relatează „La Stampa” (Italia).

Măsurile preventive au fost dispuse de Parchetul din Brescia și puse în aplicare în mai multe provincii italiene, vizând cetățeni italieni și străini suspectați de emiterea de facturi pentru tranzacții inexistente și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat timp de aproximativ șase luni și ar fi implicat transferuri ilegale totale de circa 30 de milioane de euro.

Escrocheria a avut ca obiect lucrări de renovare încredințate unei companii private, inclusiv un contract pentru reabilitarea clădirii Collegio Eugeniano, destinată să devină sediul administrativ al organizației. Opera di Santa Maria del Fiore ar fi fost indusă în eroare să vireze suma de 1,785 milioane de euro într-un cont bancar fictiv, ancheta fiind declanșată în martie 2025, în urma unei plângeri de fraudă.

Sursa: Rador Radio România