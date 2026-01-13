Nvidia și gigantul farmaceutic american Eli Lilly au anunțat o investiție de până la 1 miliard de dolari, pe cinci ani, pentru un laborator comun în zona San Francisco, dedicat folosirii inteligenței artificiale în dezvoltarea de medicamente.

Cele două companii vor înființa un laborator de cercetare care va reuni specialiști din ambele echipe, iar investiția va fi direcționată către infrastructură, putere de calcul și recrutarea de talent în domenii precum biologia computațională și chimia asistată de AI, potrivit Reuters.

Proiectul vizează accelerarea proceselor de descoperire și dezvoltare a tratamentelor, prin utilizarea platformelor Nvidia și a noii generații de cipuri AI, inclusiv arhitectura Vera Rubin, conform anunțului făcut la conferința JPMorgan Healthcare din San Francisco.

Parteneriatul vine după ce Eli Lilly anunțase anterior că își construiește un supercomputer bazat pe peste 1.000 de cipuri Nvidia din generația Grace Blackwell, pentru a scurta ciclurile de cercetare și a extinde capacitatea de testare a moleculelor candidate.

Potrivit companiilor, laboratorul va folosi inclusiv modele AI și software open-source pentru a genera și analiza volume mari de date, cu obiectivul declarat de a reduce timpul necesar pentru a aduce terapii noi pe piață.