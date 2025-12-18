Rusia respinge apelurile la un armistițiu de Crăciun, respinge prezența trupelor NATO în Ucraina și respinge orice fel de compromis privind Donbasul, relatează ANSA (Italia).

A doua zi după Summitul de la Berlin, care generase speranțe de pace, un fior rece vine de la Moscova. Zelenski anunță, totuși, că propunerile negociate cu americanii vor fi finalizate în câteva zile, după care SUA le vor prezenta Kremlinului.

Statele Unite, împreună cu aliații săi, au elaborat un plan de securitate pentru Ucraina care include o consolidare semnificativă a Forțelor Armate Ucrainene, desfășurarea de trupe europene în țară și o utilizare sporită a serviciilor secrete americane, relatează „New York Times”, potrivit unor oficiali familiarizați cu proiectele documentelor.

Conform raportului, diplomații americani și europeni care s-au întâlnit cu liderii ucraineni în ultimele două zile la Berlin au convenit, în esență, asupra a două documente care prezintă viitoarele garanții de securitate. Acestea sunt menite să servească drept piatra de temelie a unui acord mai amplu, care vizează ajungerea la un armistițiu și încetarea războiului. Documentele vizează, de asemenea, convingerea Ucrainei să cedeze anumite teritorii ca parte a unui acord de pace și să renunțe la candidatura la NATO. În același timp, NYT notează că un armistițiu complet rămâne inaccesibil deocamdată, deoarece Rusia nu este parte la aceste discuții și nu a arătat nicio dorință de a face compromisuri.

Sursa: Rador Radio România