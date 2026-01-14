Comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius consideră că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o forță militară permanentă de aproximativ 100.000 de militari, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).

Într-o conferință de presă pe teme de securitate, desfășurată duminică în Suedia, Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare, a declarat că ar dori să reformeze politicile europene de apărare. Având în vedere că Statele Unite își pierd interesul față de Europa, iar Rusia își continuă amenințările, comisarul european consideră că este necesară o nouă abordare a apărării noastre. „Ar fi Statele Unite mai puternice din punct de vedere militar dacă ar avea 50 de armate naționale în loc de o singură armată federală? Cincizeci de politici și bugete de apărare la nivel de stat, în loc de o singură politică și un singur buget de apărare federală? Dacă răspunsul nostru este nu, Statele Unite nu ar fi mai puternice, așa că... ce așteptăm?”

Conform „Politico”, soluția poate fi rezumată în trei puncte: „Mai multe investiții în capacitățile de producție; instituții pregătite și organizate; și voința politică de a descuraja și, dacă este necesar, de a lupta”. Astfel, Andrius Kubilius propune înființarea unei „forțe militare europene” compuse din 100.000 de militari: „Trebuie să începem să investim banii noștri în așa fel încât să putem lupta ca Europa, și nu ca o simplă colecție de 27 de armate naționale în miniatură”.

Sursa: Rador Radio România