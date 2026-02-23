O linie falsă de sesizări pentru raportarea imigranților fără acte, creată inițial ca experiment satiric de un comediant american, a devenit virală și a stârnit controverse în Statele Unite, relatează „Washington Post” (SUA).

Proiectul includea un site și un număr de telefon care imitau o linie oficială pentru raportarea imigranților aflați ilegal în țară. Deși inițiativa a fost gândită ca parodie, autorul ei a primit zeci de apeluri reale, în care oameni își denunțau vecini, colegi sau alte persoane cunoscute, suspectând că nu ar avea statut legal.

Potrivit relatării, unele sesizări păreau motivate de conflicte personale sau de simple suspiciuni legate de originea celor reclamați. Fragmente din apeluri, publicate online, s-au răspândit rapid și au alimentat discuțiile despre disponibilitatea unor cetățeni de a apela la autorități împotriva altora în climatul tensionat al dezbaterii privind imigrația.

Creatorul proiectului a spus că a vrut să arate cât de ușor pot fi folosite mecanismele de denunț într-un astfel de context. Inițiativa a fost criticată de unii comentatori și de autorități, care au avertizat că imitarea unor servicii oficiale poate crea confuzie și poate afecta aplicarea legii. Autorul susține, însă, că site-ul era prezentat clar ca parodie.