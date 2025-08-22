ONU a declarat vineri - în mod oficial, pentru prima oară în Orientul Mijlociu - foametea în guvernoratul Gaza, unde 500.000 de persoane se află într-o stare „catastrofală”, potrivit unor experți ONU, relatează AFP.

După luni de avertismente împotriva unei foamete în Fâșia Gaza, Cadrul Integrat de Clasificarea Siguranței Alimentare (IPC), un organism al ONU cu sediul la Roma, a confirmat că o foamete este în curs în guvernoratul Gaza.

Israelul a denunțat imediat un anunț părtinitor, „fondat pe minciunile Hamasului”, o mișcare islamistă palestiniană al cărui atac fără precedent la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a declanșat războiul.

„Nu există foamete în Fâșia Gaza”, subliniază Ministerul israelian de Externe.

Potrivit IPC, foametea urmează să se extindă în guvernoratele Deir el-Balah (centru) și Khan Yunis (sud) până la sfârșitul lui septembrie.

Guvernoratul Gaza reprezintă aproximativ 20% din suprafața teritoriului palestinian.

Sursa: News.ro