Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului solicită o „anchetă independentă, imparțială și amănunțită asupra atacurilor” împotriva flotilei Global Sumud, pe care le numește incredibile, scrie „La Repubblica” (Italia).

„Atacurile și amenințările la adresa celor care încearcă să ofere ajutor și sprijin sutelor de mii de oameni din Gaza care suferă de foamete și lipsă de fonduri sunt incredibile. Trebuie să existe o anchetă independentă, imparțială și amănunțită asupra atacurilor” cu „drone și alte obiecte împotriva flotilei Global Sumud în drum spre Gaza” și „aceste atacuri trebuie să înceteze, iar cei responsabili de încălcări trebuie să fie trași la răspundere”, spune purtătorul de cuvânt al ONU, Thameen Al-Kheetan.

Sursa: Rador Radio România