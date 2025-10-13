Gaza de înainte nu mai are nimic de-a face cu cea de după război. Comparația arată clar de unde va trebui să reînceapă. Dar estimarea costurilor unei distrugeri, pe care ONU a definit-o drept sistematică, este încă dificilă, informează „RAI News”.

Nouăzeci la sută dintre școlile din Fâșie au fost avariate sau distruse, spune Salvați Copiii. Procente similare se înregistrează pentru case private și activități comerciale. Din 36 de spitale, doar 14 funcționează parțial. Și, apoi, sunt moscheile și piețele antice. Sau mai degrabă, au fost: majoritatea sunt acum numărate printre cele 55 de milioane de metri cubi de ruine. O parte din acestea riscă contaminarea cu azbest.

Este ora zero, ora de la care Gaza trebuie să repornească. Dar revenirea la normalitate va necesita miliarde. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, sunt necesare peste 7 miliarde de dolari numai pentru sectorul medical. Națiunile Unite estimează un total de 53 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei și a Cisiordaniei. 30 de miliarde de dolari pentru repararea infrastructurii fizice și 19 miliarde de dolari pentru a face față pierderilor economice și sociale. O treime din total ar merge către sectorul cel mai afectat, cel al locuințelor rezidențiale.

Uniunea Europeană aspiră să joace un rol în reconstrucție, inclusiv prin intermediul unui grup de țări donatoare. Italia și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a contribui. Rămâne de văzut care va fi planul de reconstrucție și, mai ales, ce garanții vor fi oferite.

Sursa: Rador Radio România