Nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria, a declarat premierul la ceremonia de comemorare care a avut loc joi, la Budapesta, cu ocazia aniversării Revoluției și luptei pentru libertate din 1956.

Potrivit MTI (Ungaria), Viktor Orbán a spus: „Suntem acum o națiune puternică și suverană, una care are demnitate, una care se păstrează pe sine și viitorul său, indiferent cât de mult strigă trădătorii: Slava Ukraini. Noi răspundem doar: Glorie Ungariei!”

„Cine spune nu războiului este cu noi. Cine este maghiar vrea pace. Cine este maghiar vrea să trăiască. Nu vom da banii noștri, nu vom preda armele, nu vom merge la război și nu vom muri pentru Ucraina, ci vom trăi pentru Ungaria”, a subliniat Viktor Orbán.

Sursa: Rador Radio România