Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat duminică rezultatul sondajului privind scorul partidelor: 27% PNL, iar PSD 30%.

„Aproape 26.000 de subiecţi au fost. Este un sondaj făcut prin operare faţă în faţă cu subiecţii, nu e sondaj telefonic. Fiecare operator de interviu a operat pe tabletă. Tabletă are localizare GPS care îţi permite să vezi dacă a respectat zonă. Fiecare interviu este stocat pe fişier audio şi noi avem acces la fiecare fişier. 27% are PNL. (...) 30% e PSD, ceea ce e un scor catastrofal pentru ei. Gândiţi-vă că în sondajele din ianuarie-februarie 2017 PSD ajunsese la un scor de 54-55%. PNL era după pierderea alegerilor pe 16-17%. PSD era cunoscut că are cel mai puternic nucleu dur. De data asta segmentul dus a PSD s-a redus”, a declarat Ludovic Orban, la B1 TV, conform Mediafax.

Liderul PNL a adăugat că prin sondaj au fost analizate mai multe teme, precum conflictul dintre liderii PSD şi UE, optimismul şi pesimismul dar şi încrederea cetăţenilor în Guvern.

„Noi nu am făcut sondaj de opinie numai că să aflăm scorul PNL. Noi am făcut cercetare profundă. Am făcut sondaj de opinie că să aflăm percepţiile oamenilor, poziţionările oamenilor faţă de diferite teme, aşteptările cetăţenilor, încredere în Guvern, optimismul sau pesimismul populaţiei. Vă dau un exemplu 17.6 este cifră celor care astăzi consideră că România se îndreaptă într-o direcţie bună. Pe publicul PSD, aproape 60% dintre votanţii PSD spun că România se îndreaptă într-o direcţie greşită. Asta este percepţia, că direcţia pe care mergem este o direcţie greşită. Pentru prima dată se vede o volatilitate crescută inclusiv a electoratului PSD şi ALDE, adică nu sunt electori stabili, ci pot emigra către un alt partid. (...) Am analizat conflictul dintre liderii PSD şi UE. Nu se lasă păcăliţi românii. E clar că acest conflict este perceput de oameni ca fiind un conflict provocat de PSD în special din cauza refuzului de a respecta independenţa justiţiei şi criteriile privind statul de drept”, a adăugat preşedintele PNL.

Întrebat ce aşteptări au românii, Ludovic Orban a răspuns că cetăţenii „vor să beneficieze de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca orice alt stat UE”.

De asemenea, liderul PNL a afirmat că românii vor aderarea în spaţiul Schengen. Potrivit unor surse politice, sondajul PNL arată că liberalii au un scor de 27.8%, iar PSD 30.2%.

De asemenea, pe locul 3 se află ALDE, cu 11.5%. Urmează apoi USR cu 10.2%, Pro România, cu 5.5%, apoi UDMR cu 5.1%. Sursele citate susţin că partidul lui Dacian Cioloş, PLUS, are un scor de 5%, iar PMP 4.2%