După ce naționalistul Andrej Babis a câștigat alegerile din Republica Cehă, Budapesta lucrează împreună cu Bratislava și Praga la o axă anti-ucraineană, informează ANSA (Italia).

„Cred că se va întâmpla și va deveni din ce în ce mai evident”, a declarat pentru Politico Balasz Orban, consilier politic al prim-ministrului ungar.

Într-un interviu republicat marți dimineață pe contul său, Viktor Orban a făcut referire la axa cu slovacul Robert Fico și cu viitorul prim-ministru ceh. „Se extinde frontul păcii din Europa Centrală. Pe măsură ce dificultățile economice ale Europei se agravează, tot mai multe națiuni își vor da seama că pacea este singura cale de urmat”, a spus el.

Sursa: Rador Radio România