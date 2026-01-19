Fiul cel mare al ultimului șah al Persiei, Reza Pahlavi, a adresat șase solicitări comunității internaționale în cadrul unei conferințe de presă la Washington, notează „La Stampa” (Italia).

De la protejarea poporului iranian la recunoașterea unui guvern de tranziție, de la expulzarea diplomaților iranieni din diverse țări până la presiunea economică maximă asupra regimului de la Teheran. Fiul cel mare al ultimului șah al Persiei, Reza Pahlavi, a adresat șase solicitări comunității internaționale în cadrul unei conferințe de presă la Washington.

Declarându-se pregătit să „se întoarcă în Iran” și „singurul care poate conduce tranziția” către alegeri și un guvern democratic, Pahlavi a cerut ajutorul comunității internaționale. Mai exact, el a cerut „lumii să facă șase lucruri”.

În primul rând, a cerut protejarea poporului iranian prin reducerea capacității represive a regimului, inclusiv prin vizarea conducerii Gărzii Revoluționare Islamice și a infrastructurii sale de comandă și control. În plus, a continuat Pahlavi, este necesar să se „exercite și să se mențină o presiune economică maximă asupra regimului” și să se permită „accesul nerestricționat la internet”.

Apoi, el a cerut „expulzarea diplomaților iranieni din capitale și luarea de măsuri legale împotriva celor responsabili de crime împotriva umanității”.

Comunitatea internațională trebuie apoi „să ceară eliberarea imediată a tuturor prizonierilor politici”.

În al șaselea și ultimul rând, el a cerut „pregătirea pentru o tranziție democratică în Iran prin angajamentul de a recunoaște, atunci când va veni momentul, un guvern de tranziție legitim”.

Sursa: Rador Radio România