Pană de curent în Rusia după un atac cu drone: „Cel mai mare atac ucrainean din regiune”
Regiunea Briansk din vestul Rusiei s-a confruntat cu pene parțiale de curent duminică seara, în urma unui atac cu drone pe care autoritățile locale l-au atribuit Ucrainei, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
„Din cauza unui atac inamic care a vizat infrastructura energetică a regiunii Briansk, cinci localități și orașul Briansk sunt fără încălzire și electricitate”, a declarat guvernatorul regiunii, Alexander Bogomaz, pe rețeaua de socializare Telegram. În oraș erau duminică seara temperaturi sub zero grade .
Oficialul local a declarat că acesta a fost cel mai mare atac ucrainean din provincie de la începutul războiului, pe 24 februarie 2022.
Situat în apropierea graniței cu Ucraina, Briansk a fost vizat de drone timp de peste 12 ore. Peste 170 dintre aceste drone au fost doborâte, potrivit guvernatorului.
De la invadarea vecinului său, acum patru ani, Rusia a atacat sistematic infrastructura energetică ucraineană, întrerupând alimentarea cu energie electrică a milioane de oameni. Ulterior, Kievul a adoptat și el această strategie.
Vineri, 315 școli și grădinițe din Kiev (30% din unități) au rămas fără încălzire în urma atacurilor rusești asupra rețelei energetice, în timp ce termometrul arăta temperaturi de până la -20°C.
Sursa: Rador Radio România
