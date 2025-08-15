Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârșit pașnic al „violenței tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta Maria, ziua summitului Trump-Putin în Alaska, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.

Primul Papă american din istorie nu a evocat în mod explicit summitul Trump-Putin.

Însă el îndeamnă în mod constant la dialog și la sfârșitul Războiului din Ucraina, inclusiv în discuții cu Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

El a amintit că ziua de 15 august a fost declarată Ziua Fecioarei Maria de către Papa Pius al XII-lea în toiul celui de-al Doilea Război Mondial.

„El (Pius) spera ca viețile oamenilor să nu mai fie distruse nicodată de războaie”, a declarat Papa.

„Cât de relevante sunt aceste vorbe azi? Din nefericire, în fiecare zi ne simțim neputincioși în fața răspândirii unei violențe tot mai asurzitoare, insensibili față de omenire”.