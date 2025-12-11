„Am vorbit despre cum poate Biserica să ajute la aducerea înapoi a copiilor, în special”, a spus Papa Leon la plecarea de la Castel Gandolfo, referindu-se la întâlnirea sa de marți dimineață cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Avvenire” (Italia) scrie că Papa Prevost a reiterat propunerea Sfântului Scaun ca forum de negocieri, care, însă, „nu a fost acceptată deocamdată, dar rămâne o ofertă disponibilă”. Întrebat dacă va călători în Ucraina, acceptând invitația pe care i-a făcut-o în timpul întâlnirii lor de marți dimineața, Sfântul Părinte a răspuns: „Sper că da, dar nu știu când. Trebuie să fim și realiști în privința acestor lucruri”.

Pontiful consideră că „rolul Europei este foarte important. A încerca să se ajungă la un acord de pace fără a include Europa este nerealist și cred că garanțiile de securitate care se caută sunt importante. Din păcate, nu toată lumea înțelege acest lucru, însă cred că aici există o mare oportunitate pentru ca toți liderii europeni să se unească”, a conchis Papa.

Sursa: Rador Radio România