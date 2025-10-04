Partidul populist al miliardarului și fostului premier ceh Andrej Babis urmează să câștige alegerile parlamentare de sâmbătă dar nu va obține majoritatea, indică o proiecție realizată pentru canalul CNN Prima News, relatează Reuters.

În acest model, bazat pe rezultate parțiale, ANO (Acțiunea cetățenilor nemulțumiți) ar urma să câștige 35,5% din voturi, urmat de alianța SPOLU (Împreună) a premierului Petr Fiala, cu 22,4% din voturi.

Proiecțiile indică faptul că șase partide vor obține mandate în parlament, iar coaliția la guvernare nu va obține o majoritate în camera inferioară de 200 de locuri.

Mai devreme, rezultate parțiale după numărarea a 10,3% din buletinele de vot indicau o victorie a ANO cu 39,7% din voturi, în timp ce SPOLU obținuse 19,1%.