Fostul ministru de externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, avertizează că pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar putea afecta sprijinul polonez pentru Ucraina, scrie „Suspline” (Ucraina).

Gabrielius Landsbergis consideră situația creată drept o escaladare clară și un act de agresiune împotriva unei țări NATO. Diplomatul compară situația cu un personaj de desen animat care ignoră pericolul în timp ce totul arde în jur.

Potrivit politicianului, dictatorul rus, Vladimir Putin, testează limitele Occidentului și încearcă să impună o nouă realitate. Dacă reacția este slabă, astfel de acțiuni vor continua. Un alt motiv este dorința lui Putin de a pune presiune pe Polonia, „mai ales cunoscând divergențele actuale dintre guvern și președinte”. Acest aspect, potrivit lui Landsbergis, ar putea fi un motiv pentru limitarea ajutorului polonez către Ucraina.

Polonia este un coridor logistic vital pentru livrarea de echipamente militare către Ucraina. Dacă în Polonia se va iniția o dezbatere publică privind reducerea sprijinului din cauza atacurilor cu drone, acest lucru ar fi „extrem de dăunător” și ar reprezenta o victorie pentru Putin, consideră Landsbergis.

Amintim că, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Ucrainei, iar 19 drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, unele fiind doborâte de armata Poloniei. Una dintre drone a avariat acoperișul unei case și o mașină, într-un sat din voievodatul Lublin. Premierul polonez, Donald Tusk, a informat NATO și a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa securității.

Sursa: Rador Radio România