Prim-adjunctul șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZRU), Oleh Luhovski, susține că, de la începutul invaziei ruse la scară largă, industria de apărare din Belarus s-a integrat în cea a Rusiei.

Potrivit „Ukrinform” (Ucraina), peste 80% din întreprinderile belaruse sunt implicate în executarea comenzilor de stat pentru apărare ale Moscovei.

Potrivit lui Luhovski, Belarus rămâne principalul și singurul aliat al Rusiei pe direcția de vest. Regimul de la Minsk continuă să acționeze ca „spate logistic” pentru Rusia, furnizând proiectile, sisteme de drone, precum și reparând tehnica militară rusă.

„De la începutul invaziei pe scară largă, industria de apărare belarusă s-a integrat în cea rusă. Peste 80% din întreprinderile belaruse sunt implicate în executarea comenzilor de stat pentru apărare și programul de înarmare al Rusiei pentru perioada 2025-2034. Teritoriul Belarusului este folosit activ pentru furnizarea de tehnologii și produse către întreprinderile industriei de apărare ruse, cu scopul de a ocoli sancțiunile”, a explicat reprezentantul SZRU.

Potrivit acestuia, întreprinderile belaruse repară armament blindat și de artilerie, mijloace de comunicații, sisteme automatizate de comandă și control, precum și tehnică aeriană.

