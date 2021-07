Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 din București, a declarat pentru G4Media.ro că discuția sa cu Ion Rădoi, șeful sindicatului de la metrou, în care îi cerea o jumătate de stație de metrou pentru spații comerciale, a fost ”o glumă”.

”Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, și la telefon, să mi se dea jumătate de stație, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege. Una a fost la telefon, alta sunt documentele (…) Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioși, am aproape 28 de ani în administrație, nu pot face asemenea greșeli elementare. Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii”, a declarat Piedone pentru G4Media.ro.

El a mai spus că a emis încă din 11 iunie autorizație de demolare pentru chioșcurile de la stațiile de metrou din Sectorul 5. Piedone anunță că aceste chioșcuri vor fi demolate în zilele următoare, pe cheltuiala Metrorex, de către o firmă specializată a Primăriei Sectorului 5.

Stenograme consultate de G4Media.ro din ordonanța DNA de inculpare a liderului de sindicat de la metrou, Ion Rădoi, arată că primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ar fi întârziat în mod intenționat să demoleze chioșcurile ilegale de la metrou de pe raza Sectorului 5, potrivit procurorilor DNA.

Potrivit documentului citat, Piedone i-ar fi cerut lui Rădoi să îi dea și lui spații comerciale, la Izvor, în schimbul ne-demolării.