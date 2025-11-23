O nouă variantă a planului de pace s-a conturat în urma discuțiilor de la Geneva. SUA și negociatorii ucrainieni au căzut de acord să continue lucrul intens pe actualizarea planului de pace, potrivit unui anunț făcut duminică, citat de BBC.

O declarație comună arată că discuțiile pe marginea planului discutat în Geneva, susținut de SUA, au fost extrem de productive. Secretarul de stat Marco Rubio a vorbit de un progres semnificativ, dar că încă mai este mult de lucru. Zelenski a spus că "există indicii că echipa președintelui Trump ne aude", potrivit BBC.

Reuters publică varianta actualizată (în urma negocierilor din Geneva)

1. Suveranitatea Ucrainei va fi reconfirmată.

2. Se va ajunge la un acord total și complet de neagresiune între Rusia și Ucraina și NATO. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi rezolvate.

(Punctul 3 din planul SUA este eliminat. O versiune preliminară a planului, văzută de Reuters, spunea: „Se va aștepta ca Rusia să nu invadeze țările vecine și NATO să nu se extindă în continuare.”)



4. După semnarea unui acord de pace, va avea loc un dialog între Rusia și NATO pentru a aborda toate problemele de securitate și pentru a crea un mediu de detensionare care să asigure securitatea globală și să sporească oportunitățile de conectivitate și oportunitățile economice viitoare.



5. Ucraina va primi garanții solide de securitate.



6. Efectivul militar al Ucrainei va fi limitat la 800.000 de soldați în timp de pace.



7. Aderarea Ucrainei la NATO depinde de consensul membrilor NATO, care nu există. 8. NATO este de acord să nu staționeze permanent trupe sub comanda sa în Ucraina în timp de pace.



9. Avioanele de vânătoare ale NATO vor fi staționate în Polonia.



10. Garanția SUA care reflectă articolul 5.

a. SUA vor primi o compensație pentru garanție.

b. Dacă Ucraina invadează Rusia, pierde garanția.

c. Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă o reacție militară coordonată robustă, toate sancțiunile globale vor fi restabilite și orice fel de recunoaștere a noului teritoriu și toate celelalte beneficii din acest acord vor fi retrase.



11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va beneficia de acces preferențial pe termen scurt pe piața europeană în timp ce acest lucru este evaluat



12. Pachet robust de redresare globală pentru Ucraina, incluzând, dar fără a se limita la:

a. Crearea unui fond de dezvoltare pentru Ucraina pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și eforturi în domeniul inteligenței artificiale

b. Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru a urmări dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, pământurilor rare, proiectelor comune în Arctica, precum și în diverse alte oportunități corporative reciproc avantajoase.

c. Rusia va fi invitată să revină în G8

14. Ucraina va fi complet reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin intermediul activelor suverane rusești care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa daunele cauzate Ucrainei.



15. Va fi înființat un grup de lucru comun pentru securitate, cu participarea SUA, Ucrainei, Rusiei și a europenilor, pentru a promova și aplica toate prevederile prezentului acord



16. Rusia va consacra legislativ o politică de neagresiune față de Europa și Ucraina



17. Statele Unite și Rusia convin să prelungească tratatele de neproliferare și control nuclear, inclusiv Fair Start.



18. Ucraina acceptă să rămână un stat non-nuclear în conformitate cu TNP.



19. Centrala nucleară de la Zaporizhzhia va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi împărțită în mod echitabil, în proporție de 50-50, între Rusia și Ucraina.



20. Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.



21. Teritorii

Ucraina se angajează să nu recupereze teritoriul suveran ocupat prin mijloace militare. Negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact.



22. Odată ce viitoarele acorduri teritoriale vor fi convenite, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste acorduri prin forță. Orice garanții de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestei obligații.



23. Rusia nu va împiedica utilizarea de către Ucraina a râului Nipru în scopuri comerciale și se vor încheia acorduri pentru transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.



24. Se va înființa un comitet umanitar pentru soluționarea problemelor deschise:

a. Toți prizonierii și cadavrele rămase vor fi schimbați pe principiul „toți pentru toți”.

b. Toți deținuții civili și ostaticii vor fi returnați, inclusiv copiii.

c. Va exista un program de reunificare a familiilor.

d. Se vor lua măsuri pentru a remedia suferința victimelor conflictului.



25. Ucraina va organiza alegeri cât mai curând posibil după semnarea acordului de pace.



26. Se vor lua măsuri pentru a remedia suferința victimelor conflictului.



27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată și garantată de un Consiliu de Pace, prezidat de președintele Donald J. Trump. Vor exista sancțiuni pentru încălcarea acordului.



28. După ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage la punctele convenite pentru începerea punerii în aplicare a acordului. Modalitățile de încetare a focului, inclusiv monitorizarea, vor fi convenite de ambele părți sub supravegherea SUA.

