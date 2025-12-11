Comisia Europeană trimite Polonia în fața Curții de Justiție a UE, acuzând-o că nu garantează dreptul suspecților la un avocat în fazele incipiente ale anchetelor, încălcând astfel legislația europeană, transmite DPA.

Decizia reprezintă cea mai recentă etapă din procedura de infringement deschisă de Bruxelles în urma analizei modului în care Polonia a transpus Directiva 2013/48/UE, actul normativ care garantează dreptul la asistență juridică imediată, la comunicări confidențiale între avocat și suspect, precum și la prezența apărătorului în timpul audierilor și al strângerii de probe.

Potrivit Comisiei, legislația poloneză actuală permite situații în care suspecții pot fi interogați fără avocat, comunicările nu sunt întotdeauna protejate, iar minorii sau persoanele vizate de mandate europene de arestare nu beneficiază de garanțiile minime prevăzute de dreptul UE. Oficialii europeni consideră că aceste deficiențe afectează grav drepturile fundamentale și pot compromite corectitudinea procedurilor penale.

Trimiterea cauzei în fața CJUE marchează un punct critic în relația tensionată dintre Bruxelles și Varșovia în materie de stat de drept. Dacă instanța de la Luxemburg va confirma încălcarea obligațiilor europene, Polonia ar putea fi obligată să modifice legislația și, în caz de neconformare, să suporte sancțiuni financiare.

Decizia vine în contextul mai larg al criticilor constante privind independența justiției din Polonia și respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Bruxelles-ul atrage atenția că drepturile procedurale nu reprezintă o formalitate tehnică, ci o garanție esențială pentru corectitudinea actului de justiție într-un stat democratic.