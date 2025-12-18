Prim-ministrul maghiar, Viktor Orbán, l-a însărcinat pe ministrul său de finanțe și guvernator al Băncii Centrale a Ungariei să elaboreze planuri de retragere a rezervelor valutare ale Ungariei deținute în Belgia, relatează agenția Bloomberg.

Potrivit RTBF (Belgia), Viktor Orbán a explicat jurnaliștilor că nu există nicio garanție că nimeni nu se va atinge de rezervele ungare dacă se consideră posibilă confiscarea activelor rusești.

Șefii de stat și de guvern din cele 27 de state membre ale UE se vor reuni la Bruxelles la sfârșitul săptămânii. Proiectul de împrumut substanțial pentru Ucraina garantat de rezervele suverane ale Rusiei deținute în UE va fi în centrul negocierilor. Belgia se opune vehement acestui lucru și cere garanții solide. Euroclear, depozitarul de valori mobiliare care deține cea mai mare parte a rezervelor suverane ale Rusiei imobilizate în UE, are sediul la Bruxelles. Prin urmare, Belgia se teme de repercusiuni juridice, financiare și de altă natură ale acestei soluții propuse de Comisie.

Vineri, Belgia a primit sprijin din partea Italiei, Bulgariei și Maltei pentru a susține soluții „mai puțin riscante” decât recurgerea la activele rusești.

